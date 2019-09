Acre debate queimadas com ministros e grande comitiva do Governo Federal em Manaus

Daqui a pouco, às 10h, o governador Gladson Cameli se reúne com ministros da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni; do Meio Ambiente, Ricardo Sales, e da Defesa, general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, na cidade de Manaus.

Os ministros desembarcaram nesta segunda-feira (2) na capital amazonense para um encontro com os governadores da Amazônia Ocidente. Além do Acre, irão participar representantes do Amazonas, Rondônia e Roraima para discutir soluções contra às queimadas. Encontro com igual objetivo ocorreu nesta segunda-feira em Belém.

A comitiva do Governo Federal também é composta pelo secretário geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira; o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim; o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), general do Exército, João Carlos de Jesus Correia.