Setembro começa com recorde de calor em Rio Branco, diz Friale

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) participou neste final de semana em Cruzeiro do Sul do 3º Fórum de Médicos de Fronteira realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM). No fórum, foi discutido qual a melhor forma de aproximar o órgão que regulamenta o exercício da medicina no país com a realidade dos trabalhadores da região de fronteira, principalmente àqueles que lidam diretamente com a população indígena. Para isso, foram ouvidos depoimentos de indígenas e autoridades ligadas com a causa, dentre eles, o General de Divisão do Exército Carlos Alberto Mansur.

O evento durou praticamente o dia todo da última sexta-feira, 30, tendo ocorrido debates em mesa redonda. Dentre os temas discutido entre as principais autoridades do CFM e CRM-Acre, destacam-se a logística militar de apoio à saúde indígena e regiões distantes, ações atuais da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Além do debate em mesa redonda, foram realizadas três palestras com especialista. Ainda no evento, foi realizado o lançamento do livro “Medicina Nas Fronteiras – Saúde Indígena”.

O evento contou com a participação do 2º vice-presidente do CFM, Jecé Freitas Brandão, da Dra. Dilza Teresinha Ambrós Ribeiro, conselheira federal e coordenadora da Comissão de Integração de Médicos de Fronteira CFM. Que é acreana e responsável por trazer o evento para a cidade de Cruzeiro do Sul; também esteve presente no evento o bispo Dom Flávio Giovanelle.

O deputado que fez parte do dispositivo de honra agradeceu o convite e falou da discussão, além de parabenizar a Dra. Dilza por escolher Cruzeiro do Sul para sediar o evento, haja vista que é uma região composta por dezenas de etnias indígenas, além da dificuldade que é levar saúde as populações rurais da região. “Este fórum é um momento oportuno de construímos algo no sentido de aproximar mais o CFM da realidade do exercício médico na região Amazônica. E desde já, parabenizo a nossa conterrânea que também nos representa no CFM que é a Dra. Dilza, pela iniciativa de trazer este debate para nossa região”.

A Dra. Dilza Teresinha, coordenadora da Comissão de Integração de Médicos de Fronteiras, destacou em sua fala a importância deste encontro, principalmente para os povos indígenas. “Estamos aqui discutindo em conjunto, conhecendo a realidade de como é trabalhar na região de fronteira, ouvindo indígenas, professores, para sabermos o que é melhor para esta população. Isto é, aproximar e dar apoio ainda mais ao trabalho destes profissionais, adaptando-o com a realidade local”. Também foi pactuado que o CFM vai estar mais próximo dos trabalhadores de saúde na fronteira.

Jeancarlo Fernandes Calvante, Conselheiro Federal de Medicina e ex-presidente da CONFEMEL, que foi um dos palestrantes do fórum, ressaltou que os ganhos com esta discussão são enormes principalmente aos indígenas, uma vez que o cerne do debate foi discutir a assistência médica a esta população, que muitas vezes são esquecidos do poder público. “Trouxemos para cá não apenas a discussão cientifica, mas também o debate político para estas pessoas que estão em território distante e de difícil acesso, para tentar melhorar a política de assistência a estas pessoas”.

Ainda em Cruzeiro do Sul, o deputado participou da inauguração do Centro de Educação Profissionalizante do SENAC, e da assinatura do termo de cooperação entre o SENAC e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que possibilita o espaço da intuição por funcionários da Prefeitura. Além disso, Jenilson Leite visitou o parque de exposição da ExpoJuruá para apreciar o evento, e também conversar com público.