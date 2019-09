Servidores denunciam pagamento feito com grandes descontos

Com recursos de R$ 1,5 milhão, repassados pelo governo do Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, vai realizar uma operação tapa buracos nas rodovias AC-405 e AC-407.

O dinheiro segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro já está na conta e os trabalhos vão começar na semana.

Para o serviço a prefeitura vai usinar o asfalto e segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro, vai ajudar na aplicação numa parceria com o Deracre.

A rodovia AC-405 começa logo depois do bairro Cohab, passando pelo Igarapé Preto até Mâncio Lima. A AC-407 liga Rodrigues Alves até a rotatória de Mâncio Lima. Às duas somam quase 100 km.

De acordo com o prefeito, além do dinheiro do tapa-buracos, o governo do Estado, vai repassar mensalmente para Cruzeiro do Sul, R$ 1 milhão. Dinheiro que será utilizado na pavimentação de ruas da cidade, incluindo os Conjuntos Habitacionais.