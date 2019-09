Servidores de hospital em Tarauacá ameaçam cruzar os braços

Mais um capítulo confuso da relação institucional entre o ex-deputado federal Alércio Dias e o atual governo foi registrado nesse final de semana. Nomeado desde o dia 19 de julho deste ano como diretor da secretaria de estado de educação, Alércio viajou para Cruzeiro do Sul, para supostamente participar das atividades da Expoacre Juruá, sem saber que estava exonerado.

O decreto 3345 que revogou a sua nomeação foi publicado no Diário Oficial do dia 29 de agosto. Alércio se hospedou em um hotel na cidade de Cruzeiro do Sul e, após ter conhecimento de sua situação, fez uma publicação nas redes sociais afirmando se despedir do governo Gladson Cameli.

“Por aqui, despeço-me do governo Gladson Cameli, pedindo que Deus ilumine e abençoe suas ações para o bem da nossa gente acreana”, escreveu o ex-deputado.

O difícil caminho do ex-deputado federal no governo Gladson Cameli

Membro do grupo chamado de “cabeças brancas”, uma espécie de Conselho na pré-campanha do atual governador, Dias protagonizou um dos capítulos mais desgastante para o Palácio Rio Branco, depois que foi indicado para o Acreprevidência.

Estando no cargo por uma “barrigada” da Casa Civil, no início do ano, quando o mesmo foi nomeado sem autorização da Assembleia Legislativa do Acre, o Ministério Público Estadual entrou em campo recomendando o seu afastamento do cargo.

De acordo com a recomendação, assinada pela promotora de Justiça Myrna Teixeira, o ex-secretário não reúne as condições exigidas pela lei do Acreprevidência para ocupar o cargo, por ausência de reputação ilibada, uma vez que foi condenado por improbidade administrativa. Desta forma, ainda segundo a recomendação, sua indicação não pode ser referendada pela Aleac.

Após deputados ameaçarem até um processo de impeachment do governador, ele foi exonerado do cargo. No dia 19 de julho, Alércio voltou a ser acomodado na Secretaria de Educação do Estado (SEE). Ainda não se sabe quais motivos levaram Cameli a tornar sem efeito a última nomeação.

A Casa Civil e a Secretaria de Estado de Educação também não informaram se Alércio recebeu diárias e passagens pagas pelo estado para o seu deslocamento até a cidade de Cruzeiro do Sul.