Senado adia para 3 de outubro sessão especial sobre desmate e queimadas na Amazônia

O Senado adiou para o dia 3 de outubro a sessão especial para debater as iniciativas do governo para a situação da Amazônia. O aumento do desmatamento e das queimadas bem como as políticas públicas para o desenvolvimento da região, estarão entre os temas da sessão. O debate estava inicialmente marcado para esta terça-feira (3), às 11h, no Plenário do Senado.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), autora do requerimento para a sessão de debates foi quem pediu o adiamento.

Com base nos dados da Agência Espacial Europeia, Eliziane destaca que as queimadas na Amazônia se multiplicaram por quatro em comparação com os incidentes registrados no mesmo período de 2018.