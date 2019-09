Reforma no Parque Chico Mendes deve durar cerca de seis meses

O único zoológico de Rio Branco vai fechar no próximo dia 9 de setembro para dar início a uma extensa reforma. O Parque Ambiental Chico Mendes, localizado no bairro Vila Acre, recebe famílias para o tradicional piquenique, e possui uma vasta área verde preservada, com plantas, árvores e animais da região.

No local, serão investidos R$ 2 milhões na reforma. Obras de acessibilidade serão um dos focos dos reparos. O Parque fecha para atividades no dia 9 e só deve reabrir totalmente repaginado em torno de seis meses. A reforma pretende deixar o ponto turístico com uma nova estrutura, bem mais moderna.

Queimadas

Nem o Parque Chico Mendes escapou de incêndios criminosos este ano. O local foi alvo de queimadas e perdeu cerca de dois hectares de florestas para o fogo.

Alguns animais que vivem livremente por lá morreram, como tatus, anfíbios, algumas serpentes.