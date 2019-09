Prefeitura de Brasileia e IBGE firmam parceria para realização do Censo 2020

Se tem uma coisa que movimenta município do interior no Acre é campeonato de futebol. Se não tem o glamour, dinheiro e os belos estádios dos grandes centros profissionais, sobra rivalidade e muita disposição em campo.

Foi o que aconteceu no final de semana em Acrelândia com a decisão do campeonato municipal 2019.

O estádio do município recebeu um ótimo público que vibrou com os lances da grande decisão entre Fazenda Bandeirantes contra Barcelona do Granada.

A competição que iniciou em maio com a participação de 12 equipes chegou ao final da melhor forma possível. Estádio lotado e solidariedade. Para assistir a partida final, os torcedores levaram um quilo de alimento como ingresso.

Melhor para o time da Fazenda Bandeirantes que confirmou o favoritismo e confirmou o título. A equipe sofreu apenas uma derrota durante todo o campeonato.

“Foi um trabalho longo, tivemos muitos jogos difíceis, mas graças à Deus conseguimos o título. Não é fácil fazer futebol no interior, contamos com pouca ajuda, mas vale muito à pena, principalmente quando conseguimos os títulos, como foi este ano “, afirma José Ricardo, técnico do time campeão.

Além do título, a Fazenda Bandeirantes também teve o artilheiro da competição. Ismael balançou as redes 18 vezes no campeonato, inclusive marcou dois gols de falta na final. “Graças à Deus fui iluminado. Não só eu, mas toda a equipe e saímos daqui hoje com o título nas mãos. Somos merecedores e isso aqui é resultado do que a gente plantou lá atrás com muita dedicação”, afirma.