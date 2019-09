O coronel Paulo Cézar não mente!

Segundo o Monitor de Violência do G1, o Acre é o segundo Estado a reduzir o número de assassinatos. De janeiro a agosto de 2019, de acordo com a Secretaria de Segurança, as mortes diminuíram 34,69%. Números não metem. Um quadrado não é um triângulo.

O secretário de Segurança, coronel Paulo Cesar, de forma discreta, comedida e serena (sem politicagem) vem anunciando esses números, contestado o discurso de políticos que insistem em tocar o terror em função de crimes que acontecem em reação ao cerco das forças de segurança. Chegou-se a dizer, por exemplo, (irresponsavelmente) que a diminuição da violência era fruto de um suposto acordo, ou trégua, entre as fações. Não é verdade! O coronel Paulo César não mentiu.

A secretaria de Segurança, diante dos números, reafirma para a população que a situação está sendo revertida, mas que nada está bem porque pessoas estão sendo roubadas, assaltadas e mortas. O tráfico está acontecendo. Porém, o esforço e o trabalho que vem sendo realizado em função de todo um planejamento técnico, racional e sério está dando resultado.

Trabalho este iniciado no governo passado. Não há demérito nenhum em reconhecer isso. Entretanto, não fosse a solução de continuidade e novas estratégias de ação contra o crime organizado a partir de atores como a própria Justiça, o PMF, MPE, PRF, Polícias Civil e Militar o quadro seria bem diferente.

. Não entendo nada de Secretaria de Fazenda, mas de política o suficiente para afirmar que, se o governador Gladson Cameli nomear um político para a pasta no lugar da Semírames Dias, é o começo do fim.

. Não dá certo!

. Nunca deu, nem vai dá!

. Deve ter mel porque o governador Gladson Cameli (Progressista) disse que mais de dez já se ofereceram.

. Fazenda é o lugar que leva um governante para o céu ou o inferno político; fazenda de boi com dinheiro roubado e Fazenda.

. Principalmente em tempos muito bicudos como o que vivemos.

. Como dizia minha avó:

. “Em épocas assim a gente trabalha dobrado e gasta menos”.

. Final de semana o corredor do novo PS tinha pacientes em macas nos corredores; o governo precisa equacionar a questão de leitos.

. Muitas coisas boas estão acontecendo na Saúde, porém, doentes em corredores, ressaltam prejudicando toda a imagem positiva.

. Hoje em dia qualquer pessoa tem uma câmera e faz a narrativa do fato em tempo real, não dá nem para dizer que não é verdade.

. Deputados da base que tem cargos no governo para seus afilhados e cabos eleitorais deveriam fazer a defesa do governador Gladson Cameli na tribuna.

. Ou entregar os cargos e ir logo para a oposição!

. A reclamação veio do alto clero!

. Os tucanos traçaram o plano de voo para chegar a prefeitura de Rio Branco em 2020.

. A diferença do PSDB para outros partidos que compõem o governo é que conhecem o destino e trabalham para chegar.

. Se vai dar certo ou não são outros quinhentos, mas não será por falta de planejamento e trabalho.

. Já dizia meu avô:

. “Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve”.

. Cidadão não infrator manda dizer que tem jaboti na folha de pagamento!

. Eu: em que lugar, onde?

. Ele: Não é não é no governo, mas já quer saber demais!

. Eu: Por que mandou mensagem sem imbecil?

. Ele: Calma seu jumento!

. Eu: Se for por falta de um adeus, até logo!

. É cada uma que parece duas!

. “Se o MPE criou um grupo de combate a corrução no serviço público é porque tem corrupção no serviço público”.

. Grande conclusão, Xantipa!

. Uma boa segunda, Deus é bom!