Justiça manda soltar garçom e revoga medidas cautelares impostas a Giovanni Casseb

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou na sessão desta segunda-feira, dia 2, a concessão do habeas corpus pedido pela defesa do garçom Wendhel Rodrigues e do médico Giovanni Casseb. Rodrigues continuava preso, enquanto Casseb estava em liberdade desde o final do mês de julho, após serem apontados pela polícia civil de suspeita na participação do comércio ilegal de anabolizantes no Acre.

Agora, Wendhel deverá cumprir medidas cautelares de monitoração eletrônica imposta pela Justiça em liberdade. Já o médico teve as medidas cautelares revogadas, uma vez que, por unanimidade, os desembargadores entenderam que não se fazem mais necessárias.

Ambos tiveram a prisão preventiva revogada por decisão do desembargador Samoel Evangelista. Entre as medidas que eram impostas ao médico e que foram derrubadas, estão o comparecimento e a proibição de sair de Rio Branco sem autorização judicial, além da proibição de manter contato, por qualquer meio, com Wendhel Rodrigues, também envolvido na operação que culminou na prisão de ambos.