IPTU em dia dá prêmios: contribuintes em atraso ainda podem se regularizar e concorrer

O carro e as três motocicletas 0 km que serão sorteados em dezembro já foram adquiridos e estão expostos no hall da sede da Prefeitura

Os contribuintes que estão em débito com o Município de Rio branco por conta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ainda têm chance de concorrer aos prêmios de um carro km e três motocicletas que serão sorteados em dezembro de 2019. Para isso, basta procurar a Divisão de IPTU, na sede da Prefeitura, no Centro da cidade, ou um dos centros de atendimento e negociar suas dívidas.

Lançada no mês de abril, a campanha “IPTU em dia dá prêmios” vai sortear no começo do mês de dezembro, um Fiat Mobi 0 km e três motos Honda entre os contribuintes que tiverem o pagamento do imposto em dia. Os prêmios já adquiridos estão expostos no hall da sede da Prefeitura.

Assim como o programa “Nota Premiada”, que sorteia prêmios mensais para quem pede nota fiscais nos estabelecimentos que prestam serviços, o “IPTU em dia dá prêmios”, tem como objetivo incentivar os contribuintes a fazerem sua parte no recolhimento dos impostos devidos ao Município e, assim, aumentar a arrecadação.

Incentivos

Este é mais um dos incentivos que a Prefeitura de Rio Branco está proporcionando para que contribuintes paguem os impostos devidos. “Ainda dá tempo. Basta procurar a prefeitura e se regularizar para concorrer a esses valiosos prêmios, que sem dúvida farão a alegria de algumas famílias neste final de ano”, explica o secretário municipal de Finanças, Edson Rigaud.