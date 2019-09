Fotógrafo acreano faz ensaio fotográfico de grávida inspirado em Beyoncé

Chegou setembro, e com ele mais bonita estação do ano… Ops! Estamos falando aqui do Acre então é bom lembrar que a beleza da primavera vem chegando onde as queimadas florestais e urbanas estão em seu auge. Entre tantos problemas físicos, sentimos também na pele essa emoção! E fazendo um trocadilho com a dica lendária de Xuxa, o Monange não será a nossa salvação!

Preparamos para você, o manual prático: S.O.S minha pele na Amazônia. O guia definitivo para você sobreviver durante a nossa primavera 40 graus.

PROTEÇÃO

O sol está a pino e o protetor solar é indispensável. E aqui no Acre não tem aquele papo de que vai passar o dia inteiro fechada no escritório. Use no mínimo o fator 30 e durante o dia não se esqueça de reforçar a dose.

Você já incluiu a vitamina C na sua rotina? Então corra e marque uma consulta com um dermatologista, ele irá te explicar como esse produto potencializa a proteção do filtro solar, além de ser antioxidante e ter vários outros benefícios.

LIMPEZA

A poeira, fuligem e poluição que aumentam durante essa época do ano são inimigos mortais de uma pele viçosa, é preciso redobrar a limpeza usando sabonetes faciais específicos e em seguida usar um bom tônico para neutralizar o pH da pele e prepará-la para receber a hidratação.

HIDRATAÇÃO

Importantíssima durante todas as estações do ano, leia-se para a vida toda! Mesmo quem tem pele oleosa deve hidratar, de maneira diferente? Sim, existem produtos específicos para essa característica.

Falando em hidratação… Beba muita, mas muita água. De 1,5 litros a 2,8 litros por dia, variando do peso e situação do indivíduo, aí quem te ajuda é o nutri! Lembrando que sem cuidar do corpo de dentro para fora, não tem hidratante, tratamento nem reza que dará jeito!

Falando em água… O banho frio é um acalanto não só para o calor, mas sua pele vai agradecer. Evite água quente, desidrata e ativa oleosidade.

CUIDADOS

Especial atenção com as alergias respiratórias, esse tema merece matéria aqui mais detalhada. Peçam bastante no Instagram desta que vos escreve, que a gente faz! Até porque, além de todo o desconforto, as alergias podem fazer com que o inchaço do rosto e as olheiras piorem muito. Sabia dessa? Pois é!

Lembrar de esticar os cremes de tratamento para o pescoço, colo e mãos. Muita gente acaba esquecendo dessas áreas. Lembra da Madonna usando luvas? Não era para fazer look moderno não! Ela cuidou do rosto e deu uma esquecida das mãos, envelheceu mais rápido nessa área e foi difícil para aceitar.

Falamos do rosto, mãos, mas não se esqueça de cuidar do corpo inteiro. Inclusive, dá tempo de fazer alguns procedimentos estéticos, que se tornam proibidos no verão. A hora de começar os tratamentos corporais também é agora, para dar tempo de estar com tudo no lugar se for pegar no final do ano.

E segue a dica mais importante de todas: Sempre consulte um dermatologista, sempre!