Cursos profissionalizantes em Rio Branco com baixo custo para jovens e adultos são ofertados

Fique atento pois as inscrições para o concurso do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) se encerram nos próximos dias. O Depasa abriu concurso para preenchimento de 496 vagas temporárias, sendo 418 para cargos de ensino fundamental e 78 para nível superior.

As inscrições estão sendo recebidas entre os dias 13 de agosto e 9 de setembro de 2019, através do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE (www.ibade.org.br). Os valores das taxas de participação são de R$ 33 (ensino fundamental) e R$ 57 (nível superior).