Estiagem faz balsas reduzirem peso para travessia do Rio Madeira

A empresa que administra as balsas do Rio Madeira está implantando a 3ª rampa para atracar as embarcações que fazem a travessia na BR-364 para chegar ao Acre ou a Porto Velho. O nível do rio baixou muito, chegando a 3,30 metros naquele ponto.

O peso total da balsa foi limitado a 20% de sua capacidade, o que faz que caminhoneiros esperam o dobro ou o triplo do tempo quando o rio está cheio. A parte traseira da balsa deve ficar mais leve durante a viagem para evitar encalhes nos bancos de areia que se formam neste período.

A empresa pede paciência pois os problemas, diz ela, estão sendo resolvidos. Apesar da tensão, a visão da ponte quase pronta deixa os viajantes mais animados. A previsão é que no fim do ano ela seja inaugurada, aposentando de vez as balsas que tanta irritação causaram a acreanos, rondoniense e demais viajantes. (Com TV RO)