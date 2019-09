Epitaciolândia fecha 9° Circuito Country com recorde de público

Com shows musicais de nível nacional e presença recorde de público, o município de Epitaciolândia fechou neste domingo, 1, as quatro noites da 9ª edição do Circuito Country e da 3ª Feira de Agronegócios, realizada no Parque de Exposições Aeroporto Velho.

Organizado pela prefeitura, o evento foi apoiado pelo governo do Estado e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa (Sebrae), que contribuiu com a infraestrutura da feira e a capacitação dos expositores.

A gerente do escritório regional do Sebrae no Alto Acre, Hellen Kelma Araújo, destacou a importância da participação de quem se propôs a mostrar seus produtos e serviços na Feira de Agronegócios.

“Eles estão expondo produtos, divulgando serviços e fazendo negócios. A feira atrai turistas tanto da Bolívia quanto do Peru e o resultado para a economia local é muito positivo”, afirmou

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Epitaciolândia, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo circuito no decorrer das quatro noites. Todos os hotéis da cidade e da vizinha Brasiléia tiveram a lotação esgotada. Muitos turistas tiveram que recorrer à cidade boliviana de Cobija, em busca de hospedagem.

Foram mais de 50 atrações entre entretenimento, alimentação e negócios, com destaque para o Leilão Gado de Elite, onde um touro chegou a ser arrematado pelo valor de R$ 15 mil. O público presente também pode acompanhar a tradicional Cavalgada, a escolha da Garota Country 2019 e o não menos agraciado rodeio, que teve a sua grande final na última noite do evento.

Apresentações musicais como Barões da Pisadinha, Tom Cléber e Bonde Sertanejo, além de atrações locais como Sandra Melo e Banda, bandas Perfil, Arregaça-aê e Destak Vip, também movimentaram o público que compareceu aos quatro dias de festa.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, exaltou o sucesso do evento e agradeceu a presença do público que compareceu à festa. Ele também destacou a importância da realização para a economia da cidade.

“Não foi apenas uma grande festa, mas um momento especial para Epitaciolândia que contribui com toda a nossa economia. Nossos hotéis e restaurantes todos lotados, tanto aqui quanto em Brasiléia, e nós só temos a agradecer a quem veio aqui nos prestigiar e tornar o nosso evento um tremendo sucesso”, disse o prefeito.

Com a participação de pessoas de diversas cidades acreanas, o Circuito Country e a Feira de Agronegócios já fazem parte do calendário cultural do município e se configuram como uma das mais importantes festas da região do Alto Acre na atualidade.