 Empresário de Rio Branco conhecido como “Mumm-Ra” é flagrado com novinha

A tentativa era que o caso não chegasse aos ouvidos deste colunista, mas o plano não deu certo. Foi com espanto (óbvio que nem tão surpreso assim pela notícia, mas sim pelo horário), que o celular venenoso mais temido do Estado, na madrugada de sexta para sábado subitamente começa a tocar. A ligação vinha em uma de minhas redes sociais, me noticiando que o famoso empresário das novinhas, havia sido preso novamente .

Ou melhor, seria conduzido até uma delegacia por conta de uma denúncia, feito por uma adolescente, esta, menor de idade, no qual relata ter sido abusada pelo empresário que já está envolvido em vários outros casos da mesma espécie.

O fato curioso dessa vez não foi o abafamento do caso, não só por parte da família, mas sim por amigos que ainda se rende á acreditar que somente um simples tratamento recupera este tipo de indivíduo.

Um acordo parece ter sido feito com a família da menor para que o caso não seguisse adiante e ambas as partes não tocassem mais no assunto. Mas o registro foi feito e vou ficar de olhos bem abertos.

Querem uma dica??

Eu chamo ele de Mumm-Ra, só quem assistiu os Thundercats, vai saber quem é esse personagem icônico, tal qual o empresário acreano.

Assédio é crime! Se você passou por isso, DENUNCIE.

