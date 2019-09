Dupla em motocicleta ataca novamente e fere jovem com um tiro, no bairro Boa União

Jefersson de França, 25 anos, foi ferido com um tiro no final da tarde desta segunda-feira (2), na rua 16 de julho, no bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, a vítima estava conversando com um amigo na esquina, próximo a sua casa, quando dois homens não identificados em uma motocicleta factor, de cor vermelha, se aproximaram e efetuaram 6 tiros. Um dos projeteis atingiu Jefersson no braço, que mesmo ferido ainda conseguiu correr para não morrer. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local e após colher as características dos autores do crime saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre as facções.