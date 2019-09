Diretor do Iapen critica postura de alunos na Ufac: “constrangimento imposto à reitora”

Um vídeo amplamente divulgado desde o último sábado, dia 31, mostra a abertura dos jogos entre as Atléticas dos cursos da Universidade federal do Acre (Ufac). O evento, chamado de Organização dos Jogos Inter Atléticas (Orjia), desencadeou uma série de posicionamentos na web pelo fato de a Reitora da instituição, Guida Aquino, aparecer, nitidamente, desconfortável ao assistir um grupo de estudantes dançar ao som de uma música (funk) com letra de cunho pornográfico.

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) Lucas Gomes, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 2, para comentar o assunto que envolve acadêmicos, reitora e a Ufac. “O constrangimento imposto à reitora da Universidade Federal do Acre é o reflexo da falta de respeito às autoridades que em muitos casos começa bem cedo, contra os pais”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Gomes ainda ressaltou em sua publicação que “a falta da mínima noção de disciplina e respeito formou uma geração que agride os pais, idosos, professores e autoridades em geral”.

Para o diretor do Iapen, a situação submeteu Aquino à celebração de uma música de conteúdo explícito e pornográfico: “(…) além de desrespeitoso é ultrajante e violento”, afirmou.

Gomes prestou apoio à Reitora e Professora Guida Aquino e escreveu: “Que isto não fique sem resposta”. A situação ocorreu no Centro de Convenções da Ufac e marcou a abertura dos jogos entre os acadêmicos.

O ac24horas entrou em contato com a assessoria de imprensa da Ufac para saber o posicionamento da reitora com relação ao assunto, mas até o fechamento desta notícia, não recebeu resposta. O espaço segue aberto para possíveis posicionamentos da instituição.