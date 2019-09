Cover do Bon Jovi fará apresentação na capital acreana no próximo sábado (7)

Os acreanos que são amantes do Rock Roll, que curtem Bon Jovi, terão a chance de ouvir os maiores sucessos cantados pelo artista Fefe Oliveira, que faz o cover do Bon Jovi, há 15 anos.

A performance será no Studio Beer no próximo sábado (07). Fefe Oliveira já participou da máquina da Fama do SBT e de vários programas de TV.

O Organizador do evento Derval Melo disse, em entrevista a equipe do ac24horas, que o objetivo central, de trazer o Cover do Bon Jovi, foi “manter a cena do Rock viva na cidade para aqueles que são amantes do Rock and Roll”.

O valor do ingresso antecipado será de R$ 20 e no dia do show R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 inteira. Os pontos de venda dos ingressos são: Studio Beer, Pi Rock Store, e pelos telefones: (68) 99973-5138 (Whatsapp) ou 98412-8582.