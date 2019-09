Com recursos do governo, prefeitura de Cruzeiro do Sul vai fazer tapa-buracos

No início da noite deste sábado, 30, pousou em Cruzeiro do Sul, o avião bimotor Sêneca III, doado pela Polícia Rodoviária Federal ao governo do Estado do Acre.

Depois do vôo de mais de dez horas de Goiânia até Cruzeiro, a chave da aeronave foi entregue pelo comandante do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre – Ciopaer, Cel. Cleiton Almeida, ao governador Gladson Cameli,

O avião será utilizada para o transporte de pacientes do interior para a capital, além de atender demandas da área da segurança.

A economia gerada com o uso do avião para o transporte de pacientes será de R$ 2 a R$ 3 milhões mensais. Serão transportados pacientes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD e pessoas que necessitem de remoção de urgência de localidades longínqua do Acre.

“Estamos garantindo a oportunidade daquelas pessoas que estão lá dentro da floresta de serem trazidos para os grandes hospitais a um custo quase zero e com muita rapidez. Isso me emociona porque tenho certeza que estamos cooperando para o bem daqueles que mais precisam da mão amiga do Estado nos momentos de aflição”, afirmou Gladson.

A aeronave ficará no Ciopaer em Rio Branco, que a partir de agora, conta em sua frota, com um helicóptero Esquilo, o Harpia I, e o Sêneca.

Até dezembro, outro helicóptero, também doado pelo governo federal, deve chegar ao Acre e ficará em Cruzeiro do Sul. Vai atender as áreas da saúde e segurança pública.