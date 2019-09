Bocalom diz que até os índios querem plantar e criar no Acre

Aproveitando a Expojuruá, o deputado tucano Luiz Gonzaga, árduo defensor da integração por estrada entre Cruzeiro do Sul e o Peru, via o Vale do Juruá, realizou uma apresentação ao governador Gladson Cameli, ao vice Major Rocha e a empresários locais, o mapa do projeto Interconexão Brasil (Cruzeiro do Sul) com o Peru (Pucallpa) que mostra todo o percurso da possível estrada, ligando as duas regiões.

“Temos a certeza que será um projeto de muita viabilidade e precisamos unir todos os poderes e o setor empresarial para que possamos garantir este audacioso projeto que vai agregar valores no intercâmbio cultural, comercial, turístico e econômico em diversas áreas”, afirma Luiz Gonzaga.

Hoje, de Cruzeiro do Sul ate Lima, capital do Peru, a distância é de 3.038 quilômetros. Com a nova estrada, cairia para aproximadamente 1 000 quilômetros. Uma redução de mais de um terço.

Ao contrário do que muita gente pensa, a estrada não precisa ser construída totalmente desde o início. Do lado brasileiro, os 32 quilômetros que ligam Rodrigues Alves a Mâncio Lima são asfaltados. O que precisa ser feito são 78 quilômetros até chegar a fronteira peruana. No país vizinho, o que já está garantido pelo governo peruano, são necessários a abertura de 103 quilômetros até chegar a Pucallpa, que possui uma rodovia que a liga com Lima.

“Com essa estrada os produtos de todo o Brasil em especial da região Norte teriam uma rota de escoamento para Lima e também para todos os países que estão acima no mapa, como Colômbia e Equador, por exemplo. Hoje, o nosso principal produto de exportação é a madeira que para chegar na Ásia precisa ir até Porto Velho e de lá pegar uma balsa até poder chegar até o porto em Belém e daí seguir viagem. A estrada ajudaria muito na nossa economia, no crescimento dos nossos municípios e também do Peru, pois a rota é turística e facilitaria muito o acesso dos países”, destaca Gonzaga.

O parlamentar afirma que o projeto já conta com a apoio do governador. “Gladson afirmou que esse projeto será uma das prioridades para nossa região e esperamos que o Governo Federal também nos ajude a desburocratizar muitos entraves. O vice, Major Rocha, já foi duas vezes ao Peru tratar da estrada. Em setembro vai ter o encontro, no Acre, do presidente peruano e brasileiro, Jair Bolsonaro, o que pode fazer com que seja dado mais um passo importante para realização desse sonho”, finaliza.