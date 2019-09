Juízes respondem OAB e dizem que atuação de advogado no Acre é 700% mais caro que em SP

A Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) divulgou uma nota na tarde desta segunda-feira, 2, em defesa da juíza Evelin Cerqueira Bueno.

A magistrada foi alvo de um ato de desagravo na Cidade da Justiça por supostamente dificultar o exercício da profissão dos advogados.

Na nota, a Associação dos Magistrados faz um comparativo do custo de atuação do advogado dativo nas duas fases de um procedimento escalonado do Júri em São Paulo e no Acre.

Leia a nota da Asmac:

A Associação dos Magistrados do Acre – Asmac – entidade reconhecida por lei como de utilidade pública, manifesta o seu irrestrito apoio a juíza Evelin Cerqueira Bueno, que atua com responsabilidade e altivez ao reconhecer a necessidade de que todos – inclusive os advogados – contribuam para que o Estado do Acre supere a grave crise econômica que vem atingindo toda a população.

A Asmac reconhece a importância da advocacia dativa, inclusive como Munus Público, mas considera que os valores atualmente sugeridos para a prática de serviços de natureza pública se mostram incompatíveis com a realidade econômica do Acre.

Para ilustrar a imoderada tabela da OAB/AC, enquanto no Estado de São Paulo – o mais rico da federação – a atuação do advogado dativo nas duas fases do procedimento escalonado do Júri custa ao Estado R$ 1.764,01 (Hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), a tabela da entidade de classe acreana prevê pagamento “mínimo” de R$ 14.574,00 (quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o mesmo procedimento, a ser suportado pelo Estado do Acre – o segundo mais pobre da federação -, num movimento que revela uma incongruência inconciliável com a prática da advocacia dativa país afora e com o próprio mercado privado da advocacia local, que dificilmente alcança patamares equivalentes nas contratações.

É importante que se conheça as decisões da MM juíza acerca do assunto de modo a fomentar o debate e a construção de novas soluções para a retomada do crescimento econômico do Estado do Acre.

Rio Branco-AC, 2 de setembro de 2019

Danniel Gustavo Bomfim

Presidente da Asmac