Aprovados em concurso da Educação devem comparecer para lotação até hoje (02)

A Prefeitura de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), divulgou o resultado parcial do processo seletivo simplificado Nº 004/2019, para contratação de bolsistas para atuar no Programa Asas da Florestania Infantil. O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (02).

Foram aprovados oito bolsistas para atuar no programa em áreas de difícil acesso. A lista foi acrescida de nove classificados para o Cadastro de Reserva (CR) para o cargo de Agentes Educacionais, que podem ser convocados no período letivo, de acordo com a necessidade.