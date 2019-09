Após funk da “xoxota”, Reitora da Ufac diz ser contra atos que denigram as mulheres

A Universidade Federal do Acre (Ufac) entrou em pauta após a abertura dos Jogos Inter Atléticas de 2019. Não pelo evento em si, mas por uma situação que deixou representantes da instituição um tanto constrangidos na noite do último sábado, dia 31, no Centro de Convenções. Um vídeo divulgado na web mostra o momento em que a reitora Guida Aquino é surpreendida – aparentando desconforto, por um grupo de estudantes dançando ao som de uma música (funk) com letra de cunho pornográfico.

Por meio de uma nota enviada ao ac24horas na noite desta segunda-feira, 02, a reitora esclareceu que a programação do evento, chamado pelos acadêmicos de Organização dos Jogos Inter Atléticas (Orjia), ficou sob a responsabilidade da Liga das Atléticas. Além disso, um trecho da nota enfatiza: “a reitora é contra manifestações que denigram a imagem de mulheres, assim como condena a falta de respeito com a instituição”.

De acordo com a Universidade, o propósito dos jogos, organizado pela Liga das Atléticas, deveria atender exclusivamente a ideia de promoção do esporte universitário. “Neste sentido, somos completamente contra a qualquer manifestação que prejudique a imagem da Universidade Federal do Acre, tanto interna, com externamente”.

Leia a nota na íntegra:

A reitora da Ufac, Guida Aquino, esclarece que a programação dos Jogos Interatléticas de 2019 ficou sob a responsabilidade da Liga das Atléticas. A reitora é contra manifestações que denigram a imagem de mulheres, assim como condena a falta de respeito com a instituição, posto que o propósito dos jogos, organizado pela Liga das Atléticas, deveria atender exclusivamente a ideia de promoção do esporte universitário. Neste sentido, somos completamente contra a qualquer manifestação que prejudique a imagem da Universidade Federal do Acre, tanto interna, com externamente.

Entenda

Depois que o vídeo viralizou na web por meio de redes sociais, uma série de posicionamentos de internautas, entre estudantes da Ufac e não estudantes da instituição, veio à tona. Alguns contra o ocorrido e outros que acreditam que tudo aconteceu dentro da normalidade – por se tratar de uma festa direcionada e realizada por estudantes.

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) Lucas Gomes, foi um dos que comentaram o assunto: “o constrangimento imposto à reitora da Universidade Federal do Acre é o reflexo da falta de respeito às autoridades que em muitos casos começa bem cedo, contra os pais”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Para o diretor do Iapen, a situação submeteu Aquino à celebração de uma música de conteúdo explícito e pornográfico: “(…) além de desrespeitoso é ultrajante e violento”, afirmou.