Unidade de saúde fechada para reforma se encontra em situação de abandono

Um acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou uma mulher identificada como Maria Inês, de 52 anos, gravemente ferida e outras três pessoas com escoriações na noite deste sábado (31) no km 70 da BR-317, próximo a Vila Caquetá, na Estrada de Boca do Acre.

Segundo informações de populares, as quatro vítimas estavam trafegando em duas motocicletas na BR quando um condutor não identificado colidiu contra as vítimas. Com o impacto, a senhora Maria Inês fraturou o quadril e teve a perna esquerda esmagada. O condutor da caminhonete fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e após prestar os primeiros atendimentos conduziu as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a Médica Adriana Albuquerque, o estado de saúde de Maria Inês é grave e corre o risco de ter a perna amputada. Já as outras vítimas sofreram apenas escoriações.

A área foi isolada pela Polícia até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.