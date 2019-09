TCU alerta sobre tentativa de golpe com plano econômico antigo

A Central de Serviços Público (OCA) foi inaugurada em 2010 com dois propósitos claros: juntar em um único local todos os serviços que precisa o cidadão para facilitar e diminuir o tempo de espera por serviços prestados por órgãos públicos.

Prestes à comemorar 9 anos de funcionamento, o primeiro propósito de juntar os serviços continua valendo. Já o segundo, é melhor nem perguntar para quem vai em procurar de serviços básicos no local.

Semanalmente, o ac24horas recebe diversas reclamações na demora em alguns atendimentos. O principal deles é em relação a carteira de identidade.

Fomos atrás de conferir até que ponto o cidadão reclama com razão ou é apenas o simples costume de malhar o serviço público e fizemos diferente. O jornalista Leônidas Badaró, que perdeu sua identidade foi até a OCA nesta sexta-feira, 31, e comprovou a realidade de quem procura pelo serviço diariamente.

O primeiro desafio é pegar a senha para atendimento. Na entrada, é feito uma espécie de triagem, onde é perguntado qual serviço o cidadão deseja e conferido se ele porta os documentos necessários. Apesar de em alguns momentos a fila nesse serviço ser grande, a iniciativa é louvável por impedir que o cidadão espere pelo atendimento e não seja atendido por conta da falta de documentação. Leônidas Badaró pegou sua senha para atendimento às 8h24.

A partir daí se prepare para exercitar a paciência, fazer amizade com quem espera por atendimento e bater papo. É bem provável que a conversa gire em torno na reclamação da demora no atendimento. Outra dica é ir com a bateria do celular carregada. Para passar tanto tempo de espera, uma boa conversa pelo whatssap ou a leitura das notícias no ac24horas é também uma boa opção. Joguinhos de celular e um bom livros são dicas válidas também.

Com o passar do tempo, o usuário vai percebendo que as cadeiras são desconfortáveis. Um outro problema relatado por diversas vezes por usuários e comprovado pela reportagem é que com o passar das horas e o aumento natural da temperatura o serviço de ar condicionado não é suficiente para deixar o ambiente com uma temperatura agradável, o que torna a demora ainda mais difícil.

Passados duas horas da retirada da senha, portanto, às 10h24 ainda faltavam mais de 30 pessoas serem atendidas. Isso, fora as prioridades, como crianças e idosos, que são sempre em grande quantidade na OCA.

O que se percebe claramente é que a quantidade de atendentes é insuficiente para atender a demanda por carteira de identidade. Dos 13 balcões destinados ao Instituto de Identificação apenas 9 estavam sendo usados.

O que se mais ouve durante a espera é que a situação é extremamente difícil para as famílias de baixa renda que necessitam dos serviços da OCA. São pessoas que se não foram muito cedo e que se precisarem de mais de um serviço não conseguem sair antes da hora do almoço e muitas vezes não dispõem de condições financeiras para se alimentar na rua.

Outra reclamação constante é o tempo de ausência no trabalho. As pessoas afirmam ter dificuldade em convencer seus patrões de que a simples entrada na segunda via de uma identidade demore tanto tempo.

Vamos voltar ao repórter Leônidas Badaró? Após 3 horas e 52 minutos finalmente acontece o atendimento, muito eficiente e cordial, diga-se de passagem.

A confirmação in loco das reclamações da população, já que é inadmissível passar quase quatro horas apenas para dar entrada em uma segunda vida de uma identidade, provoca a certeza de que algo precisa ser feito para melhorar e abreviar o atendimento em uma iniciativa que já foi testada e aprovada pela população.

As atuais condições é retrato do abandono da OCA ao longo dos últimos anos.

A direção não foi encontrada para falar sobre a situação, mas o governo anunciou neste mês de agosto que deve iniciar já agora em setembro melhorias na área de serviços abrangem limpeza, conservação e copa, além da contratação de pessoal para reforçar o atendimento aos usuários dos serviços prestados no local. Na área de infraestrutura, serão recuperados a impermeabilização da cobertura, iluminação, climatização e pintura.

A população agradece e espera ansiosamente.