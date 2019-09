Mulher de 52 anos tem perna esmagada em acidente na BR-317; motorista fugiu

Kennedy Santos e Thais Farias

O trabalho do Corpo de Bombeiros no Acre tem sido exaustivo neste mês de agosto. Dados do monitoramento de queimadas divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema) apontam que já são mais de 2,8 mil focos de queimadas registrados. No início da tarde desta sexta-feira, 30, mais um incêndio ambiental atingiu uma área verde de preservação em Rio Branco. Desta vez, localizada na Rua do Parque, situada no bairro Santa Inês.

Lá, o incêndio durou mais de 12 horas até ser completamente interrompido graças ao cair da chuva, que atingiu alguns bairros da capital nesta sexta. Moradores da região garantem que todos os anos a área de preservação conhecida como “Beco da Subida” sofre ataques criminosos. “Todo ano pega fogo, tem muito lixo encostado. A gente não vê quem toca [fogo], só vê a labareda subindo e tentamos jogar água pra amenizar [sic]”, explica Tais Souza, que mora nas proximidades há cerca de cinco anos.

Segundo os moradores, o incêndio começou na noite dessa quinta-feira, dia 29. Somente nesta sexta é que uma guarnição do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar ao local, devido a grande quantidade de chamados de queimadas. Assim que a equipe chegou para iniciar os trabalhos de contenção das chamas, a chuva caiu. A chuva foi rápida, mas generosa. A corporação nem precisou usar a água do tanque do caminhão de Bombeiros.

Os sinais de destruição com o passar dos anos é nítido. Um igarapé que passava pela área verde não existe mais. O local possui mais de um quilômetro de extensão e corta diversos bairros da região.

Estatísticas

O Acre é oitavo estado da Amazônia Legal que apresentam maior número de acumulado de focos de incêndios ambientais, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os municípios que mais queimam ultimamente, conforme monitoramento são Feijó, Tarauacá e Sena Madureira.

Já as Reservas Extrativistas Chico Mendes e do Alto Juruá aparecem no topo das que mais queimam, com quase 150 registros em ambas.