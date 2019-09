Levantamento mostra presença constante de Bittar e Alan Rick na agenda de ministro

A Folha de São Paulo analisou a agenda do ministro Ricardo Salles e constatou que além de dar mais espaço a interlocutores do agronegócio que a ambientalistas, tem a presença marcante de parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, como o senador do Acre, Marcio Bittar (MDB), -e também do deputado Alan Rick (DEM).

“Outra figura constante na agenda de Salles foi o senador e membro da FPA Márcio Bittar (MDB-AC), também recebido quatro vezes pelo ministro. Uma das reuniões, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), ocorreu em 16 de abril, mesmo dia em que os parlamentares apresentaram um projeto de lei que buscava o fim da reserva legal em propriedades privadas —área que não pode ser desmatada. A proposta de Bittar e de Flávio Bolsonaro foi retirada pelos autores no último dia 15 de agosto. O deputado Alan Rick (DEM-AC), pastor evangélico, membro da FPA e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, é outro frequente na agenda de Salles, com três reuniões oficiais”, relata a Folha de S. Paulo.

