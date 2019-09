Empresa quer oferecer créditos de energia gerada por painéis solares no Acre

Se você é daquelas pessoas que aguarda o final de semana ansiosamente para conferir séries e filmes disponíveis na Netflix, confira a lista completa divulgada om 10 filmes que estarão disponíveis na plataforma a partir deste domingo, dia 1º de setembro.

Procurando Dory: disponível em 1º de setembro

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e acaba esbarrando com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Procurando Nemo: disponível em 1º de setembro

Quando Nemo, um jovem peixe-palhaço é capturado inesperadamente, seu pai Marlin se vê obrigado a embarcar em uma emocionante aventura de resgate. No caminho ele conhece Dory, uma peixinha muito divertida que vai ajudá-lo a enfrentar tubarões, águas-vivas e muito mais.

Um Banho de Vida: disponível em 1º de setembro

Bertrand está no auge dos seus quarentas anos e sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro, e se junta a uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado e encontram, enfim, um novo propósito para sua vida.

Colega de Quarto: disponível em 1º de setembro

O thriller acompanha a garota Sara (Minka Kelly), uma estudante que acaba de chegar à Universidade e descobre que precisa dividir o quarto com Rebecca (Leighton Meester). Sara só não imagina que sua colega de quarto se tornará obcecada por ela e, pode acabar colocando sua vida em risco.

Diário de uma paixão: disponível em 1º de setembro

Na década de 40, na Carolina do Sul, o operário Noah Calhoun e a rica Allie estão desesperadamente apaixonados, mas os pais da jovem não aprovam o namoro. Quando Noah vai para a Segunda Guerra Mundial, parece ser o fim do romance. Enquanto isso, Allie se envolve com outro homem. Mas quando Noah retorna para a pequena cidade anos mais tarde, próximo ao casamento de Allie, logo se torna claro que a paixão ainda não acabou.

Meninas Malvadas: disponível em 1º de setembro

A adolescente Cady Heron foi educada na África pelos seus pais cientistas. Quando sua família se muda para os subúrbios de Illinois, Cady finalmente vai para escola pública e recebe uma rápida introdução às leis tácitas de popularidade que dividem seus colegas. Sem querer, ela encontra-se no meio de um grupo de elite de estudantes apelidados de Os Plásticos, mas Cady logo aprende porque o seu novo grupo de amigos ganhou este apelido.

Cinquenta Tons Mais Escuros: disponível em 9 de setembro

Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.

A Grande Muralha: disponível em 9 de setembro

Um grupo de soldados britânicos está lutando na China e se depara com o início das construções da Grande Muralha. Eles percebem que o intuito não é apenas proteger a população do inimigo mongol e que a construção esconde na verdade um grande segredo.

Fragmentado: disponível em 23 de setembro

Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.