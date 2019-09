Deputados da base não querem defender o governo!

O posicionamento dos deputados da base parlamentar do governo na Assembleia Legislativa de não subirem a tribuna para fazer a defesa da gestão tem incomodado o governador Gladson Cameli (Progressista). Para completar a insatisfação, quando o fazem é para criticar, principalmente a Saúde como vem acontecendo em cada sessão.

A exceção é o deputado Roberto Duarte (MDB), que não tem cargos no governo. No contraponto o que mais se destaca na defesa do governo é o líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT). O deputado José Bestene (Progressista) faz a defesa, mas também tem demonstrado insatisfação pontual.

O deputado Neném Almeida (sem partido) também faz elogios pontuais, mas não entra em nenhuma bola dividida para evitar o desgaste. Essa semana mesmo a deputada Antônia Sales (MDB) criticou muito a Saúde como vem fazendo sistematicamente. Quando o assunto é muito polêmico a maioria dos governistas faz vista grossa deixando o governo exposto as críticas sem defesa.

. A partir da próxima de amanhã a Secretaria de Saúde e a Fundhacre retomarão os procedimentos cirúrgicos traumatológicos e ortopédicos de pacientes do PS.

. O atendimento será feito de forma permanente fazendo parte da rotina da unidade hospitalar.

. Em relação a Fundação, contará a parti de agora com uma sala de cirurgia exclusiva que funcionará, inicialmente, de segunda à quinta-feira com equipe especializada, materiais e equipamentos necessários, além de garantir internação e recuperação pós-cirurgia.

. O Pronto Socorro continuará fazendo as cirurgias emergenciais pelos médicos plantonistas.

. As novas medidas fazem parte da ação integrada entre Secretaria de Saúde e Fundação Hospitalar sob nova gestão.

. Palavra da secretária Mônica Feres:

. “Também regularizamos as gratificações de salários que haviam sido retiradas no fim do governo passado e estamos empenhados e adotando o diálogo aberto com os sindicatos, pois entendemos que as pessoas e o trabalho de parceria são essenciais para que, juntos, possamos contribuir com um atendimento melhor para a população”.

. Foi a resposta para seus críticos!

. O Democrata Cristão, presidido pelo ex-vereador José Afonso, já se prepara para as futuras eleições.

. Afonso teve encontro com o eterno presidenciável do partido, José Mareia Eymael para articular chapas e vereadores em todo o Estado.

. O DC se distanciou do antigo aliado, o PT.

. Não foi só o DC que se afastou, quase todos os nanicos migraram atrás de espaço para crescer.

. Bom dia!