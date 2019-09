Chuvas reduziram em 80% queimadas em Rio Branco

Prosseguem as buscas aos criminosos que explodiram um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil no município de Brasiléia, na madrugada da última quinta-feira, 29. Três dos envolvidos já foram identificados e qualificados pela Polícia Civil. Eles participaram da preparação que antecedeu a ação criminosa.

Um dos indivíduos, monitorado por tornozeleira eletrônica, não teve ainda o nome divulgado pela polícia. Foi ele quem escondeu os explosivos usados na tentativa de roubo. A dinamite estava nos fundos da casa da mãe do reeducando, no bairro Nazaré.

Cristiane Nascimento Ferreira é a mulher que cedeu o veículo utilizado no crime. O terceiro participante da logística criminosa foi identificado como Erasmo Vieira Azevedo, que foi quem levou o veículo para os autores da explosão do caixa eletrônico. Eles foram detidos e liberados após os procedimentos de rotina.

De acordo com o delegado Marcos Cabral, responsável pelas investigações, em um áudio gravado para a rádio CBN, os criminosos que efetuaram a explosão do caixa eletrônico chegaram a Brasiléia cerca de 4 dias antes da realização do crime. Eles se esconderam numa chácara localizada na zona rural do município e fizeram um estudo da rotina da cidade e das possíveis rotas de fuga antes de praticar o ataque à instituição financeira.

O delegado afirmou que as investigações continuam e que as equipes policiais prosseguem com as buscas aos bandidos. “O que eu tenho a dizer é que as equipes continuam em campo na tentativa de identificar os demais participantes. Sabemos que foram cerca de 4 indivíduos, de dois temos os primeiros nomes, sendo que há a participação de um boliviano”.

Marcos Cabral ressaltou ainda que o trabalho da polícia de Brasiléia após a ação na agência bancária contou com o reforço de policiais civis e militares de Rio Branco, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Polícia Federal de Epitaciolândia, que ajudou na realização das perícias junto com o perito criminal deslocado da capital para atender ao caso.

Polícia Federal detonou os explosivos

Uma equipe especializada da Polícia Federal, o Grupo de Bombas Explosivas – GBE, foi destacada para o bairro Nazaré, em Brasiléia, onde realizaram o trabalho de detonação da dinamite encontrada. Toda a área em um perímetro de 200 metros foi isolada e moradores evacuados por medida de segurança. O estrondo foi ouvido por muitas pessoas, inclusive de bairros próximos na parte alta da cidade. Aproximadamente cinco quilos de explosivos foram detonados após serem enterrados pelos especialistas.