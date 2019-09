Após pedido de demissão, Semírames e Gladson ficam frente a frente

O governador Gladson Cameli e a analista do Tribunal de Contas, Semirames Dias, que pediu demissão do cargo de secretária da Fazenda na última sexta-feira, 30, por meio de carta encaminhada a Casa Civil, devem se reunir na manhã desta segunda-feira, 2, às portas fechadas no Palácio Rio Branco.

Na oportunidade, Dias deve explicitar os supostos motivos pessoais que a levaram abrir mão do cargo mais cobiçado da estrutura de governo. Da reunião, devem participar o Secretário de Casa Civil, Ribamar Trindade, e também o secretário de articulação, Alisson Bestene, que deverá responder pela pasta interinamente até que o governador escolha um novo titular.

O ac24horas apurou que a chance de Semiramis retornar ao cargo é zero. Ela deve repassar as demandas a qual era responsável no setor ao interino da pasta. Não se sabe ainda se a ex-secretária fará algum pronunciamento oficial a respeito de sua saída. A movimentação promete ser intensa em frente ao gabinete do governador.