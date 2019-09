Acre tem a segunda maior redução de mortes violentas no país, aponta Monitor da Violência

Acompanhando a queda no número de mortes violentas em diversos estados brasileiros, conforme dados divulgados pelo Monitor da Violência – índice nacional de homicídios do G1, o Acre aparece bem posicionado ao comparar o primeiro semestre deste ano com o mesmo período de 2018. É o segundo estado que mais diminuiu o número de mortes violentas, ficando atrás apenas do Ceará.

Dados oficiais enviados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apontam que de janeiro até agosto de 2019, o Acre diminuiu em 34,69% o índice de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Mesma coisa com relação a capital, Rio Branco, que apresentou redução de 28,4% de crimes violentos.

Entre as medidas adotadas pela secretaria de segurança, estão o planejamento estratégico e o trabalho das polícias, bem como a integração das forças de segurança para atuação conjunta, afirma o titular da pasta, Paulo Cézar Santos.

A maior redução de crimes apontada é o de execução. Em 2018, ocorreram 221 crimes de execução, enquanto que em 2019, foram registrados 118.

No Brasil inteiro, houve uma queda de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Neste gráfico, a participação do Acre com relação a redução de crimes representa 1,0%.