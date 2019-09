Sistema FIEAC encanta visitantes da Expoacre Juruá 2019

Um dos estandes mais visitados da Expoacre Juruá 2019, em Cruzeiro do Sul, é o Espaço Indústria. Além de reunir mais de mais 20 empresas do setor industrial, o local também apresenta as ações e serviços da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), do SESI, do SENAI e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O SESI, por exemplo, está ofertando ao público alguns de seus serviços na área de Saúde e Segurança para Indústria, amostra de robótica na educação básica, além do Circuito Saúde, com testes de glicemia, aferição de pressão arterial, bioimpedância, orientações nutricionais e outros atendimentos gratuitos. Já o SENAI tem demonstrado suas atividades voltadas para educação profissional, inovação e tecnologia, bem como enfatizando a qualidade do seu ramo de panificação, que oferece durante a feira degustação de pizzas, pão de queijo, doces e outras massas.

O IEL, por sua vez, tem focado em ações na área de capacitação empresarial e estágio, além de promover pesquisa de satisfação e identificação de demandas para as instituições integrantes do Sistema FIEAC no Espaço Indústria.

“Trouxemos para Cruzeiro do Sul toda a força do Sistema FIEAC, a exemplo do que apresentamos na Expoacre deste ano em Rio Branco. A feira é uma grande vitrine para divulgação de nossos serviços. Estamos em parceria com algumas empresas para oferecermos o melhor ao público do Juruá durante esses quatro dias do evento”, destaca o superintendente do SESI no Acre e diretor-regional do SENAI, César Dotto.

Para o presidente em exercício da FIEAC, João Paulo de Assis Pereira, a presença da Federação das Indústrias no principal evento da região mostra o compromisso da instituição com o desenvolvimento do Estado. “Somos parceiros de Cruzeiro do Sul e do Juruá. Nossa unidade integrada instalada há anos aqui na cidade, que tem qualificado grande parte da população, é prova disso. E fazemos questão de sermos parceiros todos os anos para garantir o sucesso da Expoacre Juruá”, ressalta o presidente da FIEAC.

Diretor da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado (Sindmóveis), Augusto Nepomucena, diz que a Expoacre Juruá é extremamente oportuna para os empresários. “Tivemos uma feira muita produtiva neste ano em Rio Branco. E nossa expectativa é de que o setor moveleiro do Juruá também colha bons frutos dessa grande exposição em Cruzeiro do Sul”, comenta Nepomucena.

Afonso Boaventura, que também faz parte da diretoria da FIEAC e preside o Sindicato das Indústrias Gráficas do Acre (Sindigraf), diz que a presença de um grande público evidencia o sucesso do Espaço Indústria na Expoacre Juruá. “Temos visto que a população cruzeirense e a classe empresarial têm prestigiado bastante a aprovado os nossos serviços. Isso nos motiva a buscarmos melhorar sempre o que nos propomos a fazer pelo desenvolvimento do nosso Estado”, afirma Boaventura.

VISITANTES ENCANTADOS – A jovem Larissa Costa, de 22 anos, aproveitou a Expoacre Juruá para se divertir e também se preocupou com sua saúde. Ela foi uma das pessoas que passaram pelo Circuito de Saúde do SESI, que oferece gratuitamente um mini “check up” aos visitantes. “É um atendimento de excelência. Vi minhas taxas de gordura, glicemia e todas as informações que eu precisava. Recebi boas orientações para mudar alguns hábitos e pretendo colocar tudo isso em prática”, garante.

Quem também ficou encantado com o Espaço Indústria foi o pequeno Pedro Artur, de 5 anos. O que mais chamou sua atenção foi a mostra de robótica. “Não conhecia nada de robótica. É muito interessante e quero aprender mais sobre essa área, pois gosto muito de robôs”, revelou o garoto.

A Expoacre Juruá 2019, que teve início na última quinta-feira, 28 de agosto, segue até este domingo, 31, em Cruzeiro do Sul.