Senadores Petecão, Bittar e Mailza não assinaram novo pedido de CPI da Lava Toga

Com a nova contagem da população divulgada recentemente pelo IBGE, o município de Bujari pode pedir, já em 2020, 0,2% de aumento em seu repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), hoje em 0,6% da fatia destinada ao Acre. A conclusão é resultado de um estudo divulgado nesta sexta-feira (30) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) indicando as prefeituras que ganham, perdem ou se mantém nos atuais parâmetros do FPM. Dos 22 municípios acreanos, apenas Bujari apresentou o crescimento populacional computável segundo as novas regras e deve receber mais dinheiro do Fundo no próximo ano. A alíquota de cálculo saiu de 0,6% para 0,8%.

Para quem perdeu, a CNM faz um alerta aos gestores a fim de que fiquem atentos ao prazo de contestação da estimativa populacional. Os gestores municipais podem – até o dia 17 de setembro de 2019 – encaminhar ao IBGE suas contestações, referentes às estimativas populacionais dos municípios. Tudo tem de ser documentado. No Acre, 21 dos 22 municípios permanecem com os mesmos percentuais de repasse.

O ac24horas encaminhou o informe para a presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Socorro Neri, avaliar e, se quiser, comentar o estudo da CNM. O espaço segue aberto para manifestações.