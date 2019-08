Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai pavimentar mais de 100Km de ruas

O governador Gladson Cameli abriu o rodeio da Expojuruà 2019 na noite desta sexta-feira, 30, em Cruzeiro do Sul.

Mais de 30 peões disputam R$ 16 mil em prêmios. “Há dois anos não havia rodeio na Expojuruá, mas fiz questão que esse ano, vocês tivessem essa festa. No ano que vem será na Arena do Juruá, onde em espaço maior e serão mais dias”, citou.

O campeão do rodeio levará uma uma moto no valor de R$ 10,5 mil. De acordo com a colocação, os demais, do segundo ao quinto lugar, vão receber valores de R$ 2 mil a R$1 mil.

A Expojuruá reúne peões acreanos e o destaque é Alex Souza Aguiar, tricampeão da Expoacre e que já competiu na Expojuruá.