O que aconteceu com a Semírames?!

A decisão da secretária de Fazenda, Semírames Dias, pegou a todos de surpresa. Aparentemente era a pessoa mais segura no governo. Não se ouviu do governador Gladson Cameli (Progressista) uma palavra contra ela em oito meses de governo. Semírames é servidora do Tribunal de Constas do Estado (TCE) e, supostamente, foi uma indicação do conselheiro Antônio Malheiros que teria grande influência no seio da família Cameli.

O que todo mundo se pergunta é: o levou a secretária da Fazenda a pedir exoneração do cargo? Uma de suas principais características é o rigor com o alto grau de responsabilidade fiscal nas combalidas contas públicas.

Dois episódios recentes apontam para o “motivo” de sua saída: mudanças na Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o anúncio feito pelo governador de que estaria disposto a pagar as rescisões de mais de três mil cargos em comissão deixadas pelo governo passado. Ela alega motivos particulares, mas ninguém engoliu. Até mesmo deputados de oposição se perguntavam ontem o que, de fato, aconteceu.

Dois políticos experientes, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) e Edvaldo Magalhães (PC do B), disseram essa semana ao avaliar os oito meses de governo que a equipe de Gladson Cameli não estava consolidada. É o que se vê! Em poucos dias a saída de Semírames será página virada. O que o povo quer saber é quem vai para o lugar dela definitivamente? Qual o grupo político? O perfil, será mais técnico ou político? O Alisson Bestene, consta, é temporário segundo se especula.

. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) continua escrevendo a crônica das condenações anunciadas.

. Toda semana tem um ex-prefeito condenado!

. Não escapa um!

. É uma repetição sem fim, ad aeternum !

. Até prefeitos com a honestidade a toda prova tiveram as contas reprovadas, ou, no mínimo, condenados a devolver dinheiro em função da aplicação equivocada de recursos públicos.

. Ex-prefeito de uma cidade da fronteira comentou que “nem em sonho quer ser prefeito novamente de sua cidade”.

. Responde na Justiça Federal um processo porque os recursos destinados foram otimizados e ampliados na obra; resultado:

. Não podia; tinha que fazer a metragem determinada nem que o povo quebrasse a prefeitura com pedradas.

. Foi fazer o que o povo queria se ferrou.

. Tinha que ter feito o que lei manda!

. O Ministério Público Estadual vai intensificar o combate a corrução em todo o Acre, a procuradora-geral, Kátia Rejane, anunciou a criação de uma força tarefa.

. “A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo”.

. O governador Gladson Cameli está sendo orientado a não criticar mais em público a sua equipe, melhor exonerar do que reclamar publicamente.

. Disseram que a dona Linda Cameli, sempre atenta aos passos do filho, vai dar uma bronca nele.

. Especulação de última hora que está mais para ironia:

. O governador vai chamar para a Fazenda o Raphael, que ele havia demitido justamente pela trombada que deu com a Semírames.

. Bom, tudo é possível!

. Um bom dia para o pastor Agostinho, que se encontra em viagem missionária na IBB de Sorocaba.

. De lá acompanha as notícias do Acre por este ac24horas!

. Bom Sábado a todos e (a todas) como diria a presidenta Dilma!

. O PIB engatou uma primeira…quem sabe, né!?

. Agora vai!