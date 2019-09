“Esse governo não tem rumo”, diz Edvaldo Magalhães sobre gestão de Cameli

No programa Boa Conversa desta semana os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira entrevistaram o deputado Edvaldo Magalhães, líder do PCdoB. Inicialmente, o comunista avaliou os oito meses do governo Gladson Cameli. Entre os pontos analisados está a equipe de secretários de Gladson, as pastas de Saúde e Educação. “Essa equipe pode mudar, não está consolidada e o governo não tem rumo, não tem norte”, disse.

Magalhães disse ainda que se a prefeita Socorro Neri decidir pela reeleição todas as lideranças da FPA estarão no palanque com ela, referindo-se ao PT e PCdoB. “Temos que ser transparentes, erramos muito, mas, também, temos um grande legado nesses 20 anos”, justificou.

Ele reafirmou que o seu partido estará aberto a conversações sobre as eleições para prefeito com o MDB e outras siglas que não sejam aliados históricos do PT.

Assista a entrevista na integra: