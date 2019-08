Em Porto Walter, rio marca 35 centímetros de profundidade e chuva não deve cair tão cedo

Em entrevista ao canal Terça Livre, o senador Marcio Bittar disse que a retirada do projeto que reduz a reserva legal obrigatória nas propriedades sinaliza confiança no governo do presidente Jair Bolsonaro. “A retirada do projeto foi um voto de confiança ao Governo Federal. Houve a proposta objetiva da criação de um grupo interministerial, liderado pelo presidente da República e coordenado pelo ministro do meio ambiente, com o objetivo de apresentar, em poucas semanas, projetos e programas para serem executados em prol da Amazônia”, explicou Bittar.

O grupo interministerial a que se refere o senador acreano deverá traçar e apontar obras que ajudarão a ter o mínimo de infraestrutura, energia, comunicação e logística de transporte na região. “Sabe-se que é preciso flexibilizar as leis para permitir a produção em áreas de conservação, terras indígenas e reservas extrativistas. Índios, proprietários privados, fazendeiros e extrativistas deveriam estar auferindo dividendos com a exploração mineral e da biodiversidade em suas terras”, disse.

Hoje, diz ele, os estados do Norte estão lacrados. Nem mesmo os empreendimentos de baixo impacto ambiental conseguem ultrapassar as fases de estudo para obtenção das licenças. “Precisamos crescer e por isso muitos acordos econômicos bilaterais deverão ser propostos, como é o caso do acordo Brasil e Peru. Precisamos avançar respeitando as leis ambientais e tendo o ser humano, habitante da região, como o centro de nossos objetivos de progresso para toda a Amazônia brasileira”.