Binho Marques é o único ex-governador a não apresentar defesa contra corte de pensão

A notícia caiu como uma bomba na manhã desta sexta-feira, 30, e pegou até o próprio governador de surpresa. Uma das “damas de ferro” do governo Gladson Cameli, Semírames Dias, Secretária de Fazenda (SEFAZ), virou o grande assunto da semana ao pedir demissão do cargo.

Reconhecidamente qualificada, Semírames que é auditora do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), e foi uma indicação do conselheiro do TCE Antônio Malheiros alegou problema pessoais como justificativa para a demissão. O próprio governador disse não acreditar nisso como motivo.

Mais quais os motivos então para que a secretária de uma das pastas mais importantes da gestão estadual tenha pedido demissão?

Um dos motivos levantados é que o perfil extremamente técnico de Semírames tenha resultado em tensões com o desejo de Gladson de desburocratizar cada vez mais sua gestão.

Outro fator é que Semírames se notabilizou como secretária de estilo “linha dura” à frente da SEFAZ, sendo responsável por “enxugar” o máximo a máquina pública e exatamente por isso sendo cautelosa na autorização de gastos dentro do governo. Isso teria gerado ao longo do tempo atritos com outros secretários e empresários ávidos por pagamentos. A maioria, deixados pela gestão passada.

Um motivo que não pode ser desconsiderado é ao que parece um enfraquecimento da chamada “República do TCE”, que durante os primeiros meses “mandou prender e soltar” no governo Gladson.

A primeira baixa foi de Marco Antônio Mourão, que foi exonerado por supostamente dificultar a abertura de licitações por excesso de burocracia. Apesar de ambos serem do TCE, Mourão se tornou mais próximo de Semírames durante o governo, tanto que era seu substituto quando ela se ausentava da SEFAZ.

Dias era responsável também pelas principais operações financeiras do governo do Acre. Não se sabe ainda quem seria seu substituto, mas o governador já afirmou querer uma espécia de “Gladson 2”, para desburocratizar a máquina pública.

Nos bastidores, crescem as chances de Vanessa Brandão, atual diretora da SEFAZ, ser promovida ao cargo de secretária.

A reportagem do ac24horas tentou durante todo o dia ouvir Semírames Dias sobre os motivos para seu pedido de exoneração, mas ela não atendeu as ligações.