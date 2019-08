Bebedeira entre “amigos” termina com um morto em Rio Branco

A desburocratização da gestão da saúde no Acre deve contar com compras mais rápidas de medicamentos, equipamentos e insumos, contratações sem grandes entraves trabalhistas e autonomia financeira das unidades Hospitalares. Isso com financiamento público e atendimento gratuito a população.

Este é o modelo que o governador Gladson Cameli busca para o Acre, que segundo ele vai garantir dinamismo e modernização de toda a rede hospitalar do Acre, incluindo as UPAS. ” O modelo que almejo implantar aqui é igual ao do Hospital de Brasília” .

O Hospital de Brasília tem a administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). O formato passou a vigorar a partir de 2017 e foi inspirada no modelo da Associação das Pioneiras Sociais, que administra a Rede Sarah de Hospitais.

A UPA de Cruzeiro do Sul, que Gladson vai inaugurar em 28 de setembro, deverá seguir esse formato.

O Hospital do Juruá, gerido pela Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), já tem esse diferencial. ” Temos que ver se será uma OCIP, fundação ou algo assim para fazer a gestão da saúde” , destaca o governador.

Avião para a saúde

Gladson disse que neste sábado, 31, o Acre terá um avião destinado a transportar pacientes, acabando com o gasto mensal do governo de R$ 3 milhões para custear o Tratamento Fora do Domicílio – TFD. A aeronave deve ser entregue oficialmente às 17h de hoje no Aeroporto de Cruzeiro do Sul.

Um helicóptero, que ficará exclusivamente em Cruzeiro do Sul, também dará suporte à saúde e atenderá emergências. A aeronave também estará à disposição para as demandas da segurança pública.