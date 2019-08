“A presença do Sistema S é essencial”, diz governador na Expoacre Juruá

O Espaço Indústria recebeu um grande número de visitantes durante a primeira noite da Expoacre Juruá 2019, em Cruzeiro do Sul. Empresários, populares e também autoridades políticas prestigiaram e enalteceram as ações e serviços apresentados pelo Sistema Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) durante a feira.

O governador Gladson Cameli, além de visitar o estande destinado ao setor industrial, degustou produtos feitos pela equipe de panificação do SENAI, acompanhou a apresentação de robótica e também fez testes e exames no Circuito de Saúde do SESI. “A FIEAC tem um papel fundamental por trazer tudo que tem de mais moderno e de qualificação para Cruzeiro do Sul. A presença do Sistema S é essencial para o sucesso de nossas feiras. Quero, inclusive, agendar uma reunião com os dirigentes do Acre e nossos secretários e prefeitos para estreitarmos as parcerias visando aumentar o número da população beneficiada com essas ações”, declarou Cameli.

Quem também ficou encantada com o Espaço Indústria foi a deputada federal Jéssica Sales. Ela se disse encantada com a robótica e também fez seu mini “check up” no Circuito Saúde do SESI. “É muito importante esse trabalho da Federação das Indústrias. Estou impressionada e parabenizo a FIEAC pelos belos serviços ofertados. Minhas palavras são de total agradecimento e como parlamentar irei apoiar cada vez mais o Sistema S, que tem um alcance muito grande em suas ações”, salientou a deputada.

O anfitrião da Expoacre Juruá, prefeito Ilderlei Cordeiro, lembrou que a FIEAC é uma grande parceira de Cruzeiro do Sul e de toda a região. “Todo o Sistema S tem nos ajudado muito em qualificação profissional e a trazer melhorias para nossa cidade. Agradecemos o Sistema FIEAC e demais instituições por anos ajudar a valorizar e cuidar do nosso município. É uma mão amiga para nossa população. Somos totalmente gratos ao presidente José Adriano pelo carinho especial que sempre nos destinou”, enfatizou o gestor.

Para a empresária Janaina Terças, que atua no segmento industrial cerâmico de Cruzeiro do Sul, é indispensável a presença do Sistema FIEAC na Expoacre Juruá. “Nosso setor é um grande incentivador da feira e mais uma vez marca presença para abrilhantar o principal evento da nossa região e fomenta o aquecimento de toda a economia do município”, assinalou Terças.

Também passaram pelo Espaço Indústria o senador Sérgio Petecão, o secretário de indústria do Estado, Anderson Abreu, o presidente da Acisa, Celestino Bento, o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, entre outras autoridades e lideranças empresariais.