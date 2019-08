Ufac busca saída contra sufoco orçamentário com placa solar

Com o orçamento ameaçado pelos cortes impostos pelo Governo Federal, a Universidade Federal do Acre iniciou nesta sexta-feira (30) um grande programa de economia de energia elétrica com a instalação de usinas solares, que devem reduzir em até 10% a conta de luz no campus de Rio Branco.

Além das placas solares, a Ufac fará a troca de 14.225 lâmpadas para a tecnologia LED, e irá instalar medidores de energia em todos os prédios e de uma sala de comando de energia. Consta do programa a realização de pesquisas no campo da eficiência energética com 15 bolsistas, e a aquisição de uma estação meteorológica.

“A instalação de usinas solares reduzirá em até 10% as despesas com eletricidade no campus-sede”, afirmou Guida Aquino, reitora da Ufac.