Reservatórios de água dos bairros Floresta e Tucumã passam por limpeza

Em todo o Acre, ao menos 8 mil crianças de seis meses até 11 meses e 29 dias de vida precisam receber a imunização contra o sarampo. A vacinação preventiva às crianças que ainda não foram vacinadas contra a doença começou a no dia 22 de agosto em todo o país.

A saúde do estado já disponibilizou a vacina nas unidades de saúde. Segundo a responsável técnica pela Vigilância Epidemiológica das Doenças Exantemáticas no estado, foram notificados cinco casos suspeitos de sarampo em 2019, mas todos foram descartados por critério laboratorial, conforme preconizado pelo MS. “Os últimos casos confirmados de Sarampo no Acre foram no ano de 2000. O Estado mantém uma rotina ativa de ações a fim de evitar a reintrodução do sarampo”, afirma Renata Meireles.

A secretaria estadual de saúde no Acre (Sesacre) tem realizado algumas ações para intensificar o combate à doença. “Assessoria e capacitação aos profissionais de saúde quanto à notificação e manejo clínico de um paciente suspeito, busca ativa, educação em saúde através de palestras, folders em unidades de saúde, escolas e instituições públicas e privadas, elaboração de notas técnicas e boletins epidemiológicos”, elenca Meireles.