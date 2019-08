Primeiro Centro Público de Atendimento ao Autista é inaugurado em Rio Branco

O primeiro Centro Público de Atendimento ao Autista do Acre foi inaugurado nesta sexta-feira, 30, pela prefeitura de Rio Branco. Situado próximo à Policlínica Barral y Barral, a unidade oferecerá atendimento multidisciplinar especializado para crianças de 2 a 12 anos diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Inicialmente, o Centro irá atender 80 crianças com diversas terapias.

Segundo a prefeita Socorro Neri, o município está iniciando o atendimento especializado na rede municipal de saúde voltado para os autistas e pretende dar novas possibilidades e um acompanhamento para que as crianças se desenvolvam. “São famílias que serão selecionadas pelo recorte de renda e vão ter aqui, além dos serviços de saúde, uma integração com a Educação e a Assistência Social como deve ser”, contou a prefeita.

Com um investimento de aproximadamente R$ 406 mil reais, num convênio com o Ministério da Saúde, por meio da Caixa Econômica Federal, e outros cerca de R$ 27 mil provenientes de recursos próprios, o Centro possibilita a garantia de direitos para os autistas.

Para o presidente da Associação Família Azul, Abrahão Pupio, a abertura do Centro de Atendimento ao Autista é um sonho realizado para centenas de famílias. “Eu estou emocionado. Todos os dias eu ouço pais e mães desesperados sem atendimento para seus filhos e muitos até sem o diagnóstico, mas com suspeita do autismo. Hoje é um dia para comemorarmos”.

A policial militar Glória Medeiros é mãe de duas crianças diagnosticadas com autismo. Para ela, o atendimento especializado é em muitos casos mais importante do que a medicação. “Aqui eles vão poder ter atendimento de fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapia ocupacional. E a gente sabe que o autismo quando mais cedo identificado e começarem as intervenções, mais sucesso o tratamento tem, é mais fácil para as crianças desenvolverem sua autonomia quando forem adolescentes e adultas”.

No Acre não existem dados oficiais, mas estima-se que entre pessoas diagnosticadas ou não, o número seja de aproximadamente dez mil.

O Centro de Atendimento ao Autista funcionará com uma sala de integração sensorial com atendimento integrado com profissionais como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, e uma sala de atendimento de psicologia/ludoterapia (psicoterapia adaptada para o tratamento infantil, através do qual a criança, brincando, projeta seu modo de ser).

