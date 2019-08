Polícia Militar detona esquema de venda de drogas na Expoacre Juruá

A Expoacre Juruá traz algumas novidades ao público, que este terá a chance de vivenciar e conhecer, por exemplo, as diversas etapas do sistema integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) por meio de realidade virtual, uma tecnologia agropecuária que virou a atração no estande da Embrapa. A feira acontece até 1º de setembro em Cruzeiro do Sul.

Com ajuda de óculos especial, os visitantes passarão por quinze estações que possibilitam a observação do processo de transformação de uma área degradada em produtiva e sustentável.

“Esse tipo de instrumento é ótimo para as pessoas compreenderem a importância do iLPF. A experiência com a realidade aumentada vai mostrar desde a correção do solo para implantação de cultivos agrícolas, até a entrada do gado em uma pastagem reformada e o plantio de árvores”, comenta Priscila Viudes, analista de comunicação da Embrapa Acre.