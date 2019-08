Mais de 1,3 mil homens contra as queimadas no Sul do Amazonas, Rondônia e Acre

Mais de 1,3 mil homens do Exército participam, no Acre, Rondônia e Sul do Amazonas, da Operação Verde Brasil. O Comando Militar da Amazônia (CMA) deu início no último domingo, 25 de agosto, à operação que está distribuída entre duas forças-tarefas para conter as queimadas na Amazônia: uma voltada para Rondônia e Acre e outra para o Sul do Amazonas. Inicialmente, o Amapá, que compreende a área de atuação do comando, não é citado nas ações.F

No momento, segundo o departamento de comunicação do CMA, todas as atenções estão voltadas para Rondônia, que sofre com os principais focos de incêndio na região amazônica. No Sul do Amazonas, que registra grande número de queimadas, as ações serão intensas ao longo da semana.