Governo manda R$ 450 mil para o Acre melhorar salas de vacinação

Após anos trabalhando como secretário de Agropecuária no Acre, José Carlos dos Reis agora é produtor rural. Ultimamente ele tem reclamado muito do clima na região. As friagens provocaram ressecamento de seu açaizal e Reis está contando com as chuvas de inverno, as quais, segundo a previsão, não devem vir em quantidade significativa tão cedo.

“Resultado da friagem e da falta de umidade que passou no Acre, a cultura do açaí foi a mais atingida com desidratação das folhas . Vamos aguardar as chuvas para recuperação”, disse Reis, que decidiu divulgar as imagens de seu cultivo para comprovar que está tudo um tanto quanto seco demais.