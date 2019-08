Ex-prefeito de Sena é condenado a pagar mais de R$ 1,3 milhão por ilegalidade em contrato

O ex-prefeito de Sena Madureira, José Raimundo de Souza Silva, sofreu uma dura derrota no Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta sexta-feira (30) segundo consta nos altos processo nº (22.845.2016-10), que trata sobre legalidade na contratação de serviços terceirizados pela Prefeitura Sena Madureira, no período em que esteve a frente de janeiro de 2014 a julho de 2016.

Por unanimidade, seguindo o voto do Conselheiro Relator José Augusto de Faria, o ex-prefeito foi condenado a devolver aos cofres públicos municipais o valor de R$ 1.325.394,40 em virtude da falta de comprovação da regular execução contratual, bem como, da existência de interesse público quanto aos pagamentos efetuados em favor da cooperativa – COOPERBRASIL.

O ex-gestor foi condenado ainda a multa no valor de R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais), em razão do não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada.

O TCE decidiu, após as formalidades, pelo arquivamento do processo