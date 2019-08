Empresária acreana faz sucesso com biscoitos de castanhas

Nádia Jarude , proprietária do restaurante Jarude, é uma empreendedora nata e incansável. Visionária e extremamente criativa, ela sempre inovou na área da gastronomia. Seu dom vem de família e ela soube aproveitar todos os ensinamentos e receitas de dona Felícia Jarude, que deixou o Líbano em busca de uma vida melhor e descobriu no Acre, em pleno “ciclo da borracha” o lugar em que iria reconstruir sua vida, assim como tantos outros imigrantes árabes fizeram, formando assim uma grande colônia no Estado do Acre.

Nádia sempre teve suas raízes libanesas fortes, mas transita livremente pela cozinha mundial literalmente! Ela conta que em suas viagens pelo Brasil e exterior faz questão de ver e aprender com os Chefs em seu ambiente de trabalho.

Nádia agora está explorando os sabores da Amazônia e lançou uma linha de biscoitos finos feitos com a castanha acreana e a castanha caramelada com flor de sal. Como tudo que se dispõe a fazer, sua dedicação leva a perfeição e as delícias já foram aprovadas por quem experimentou.

Além da capital acreana, fez o lançamento do produto no Rio de Janeiro e em São Paulo , onde o sucesso foi tanto que “ não deu pra quem quis” como diz a empresária.

A escolha dos lugares para o lançamento foi outra grande sacada. No Rio de Janeiro a colab com a loja Richard´s deu o que falar. Já em São Paulo, o coquetel charmosérrimo aconteceu na super conceituada Camicado do shopping Higienópolis e foi assunto entre as paulistanas mais requintadas por semanas, abrindo espaço para pedidos e encomendas para todo Brasil e exterior.

Ficou com vontade? Aqui na capital , por enquanto você só encontra no Jarude Café, localizado dentro do supermercado Mercale. Mas a promessa é de em breve vender nas gôndolas dos principais supermercados. Nós agradecemos!