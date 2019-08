Em um mês, comitê contra sonegação recupera R$ 2,5 milhões em impostos no Acre

O tema Amazônia domina os debates no Congresso Nacional. Na Câmara e no Senado as pautas atuais acabam se encontrando com o assunto do momento, que é a questão ambiental, notadamente o agravamento das queimadas na Região Norte do Brasil. O assunto chama atenção da comunidade internacional, mobiliza países e gera algumas ações legislativas. Mas, o que pensa a bancada acreana sobre a questão? Em raras ocasiões tantos parlamentares se manifestaram sobre o caso e o ac24horas reuniu a opinião dos parlamentares que expuseram seus pensamentos -lembrando que alguns tem ação direta na questão, como o senador Sergio Petecão, membro titular da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso. Os que não estão citados o podem fazer a qualquer que será incorporado. Então, veja o que pensa parte da bancada do Acre sobre meio ambiente, queimadas, Amazônia…

Perpétua diz que há preocupação com desmonte da proteção ambiental

Perpétua Almeida, do PCdoB, esteve na Serra do Divisor, no Acre, na fronteira do Brasil com o Peru, e constatou a preocupação dos produtores rurais, seringueiros e castanheiros locais com o possível desmonte da proteção ambiental por parte do governo federal. De acordo a deputada, há menos focos de fogo naquela região porque existe uma base do Exército que protege a fronteira.

Vanda vê ´ambientalismo ideológico´ influenciando imagem do Brasil

Doutora Vanda Milani defende a postura do governo Bolsonaro diante da crise em relação às queimadas na Amazônia. Na visão dela, parte da comunidade internacional, levada por imagens de impacto e influenciada pelo ambientalismo ideológico, aponta erroneamente a gestão federal como responsável pelos danos ambientais na região.

Doutora Vanda Milani ressalta que, nesta época do ano, a Região Amazônica enfrenta o problema da baixa umidade do ar, que, segundo ela, potencializa os incêndios. A congressista afirma que o Brasil deve aceitar a ajuda internacional, mas alerta que o problema das queimadas não pode servir de pretexto para atingir a soberania nacional.

Bittar exige fim da demagogia no debate sobre a Amazônia

O senador Marcio Bittar voltou a afirmar que é preciso enfrentar o problema da Amazônia sem demagogia ao lembrar que o Brasil já viveu momentos piores, em governos anteriores, mas não houve a mesma mobilização. “Não me lembro de assistir aos mesmos atores que hoje pregam a catástrofe fazerem nenhum tipo de ação para que o governo brasileiro, o Brasil, passasse pelo constrangimento por que passa hoje. Será que é porque à época o presidente era outro, era o Lula? A ministra era a Marina Silva”, disse Bittar.

O senador disse ficar envergonhado quando assiste ao que classificou de autodestruição quase coletiva de brasileiros e colegas parlamentares favoráveis à campanha internacional. “Me parece que dão razão à mais deslavada e cara de pau campanha internacional para, no mínimo, deixar a Amazônia governada não apenas pelo Brasil”, declarou o senador acreano.

Jesus Sérgio quer Basa gerindo Fundo Amazônia

Jesus Sérgio lembra que o Acre é um dos estados que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

Ele diz que está preocupado com o anúncio da Alemanha e da Noruega de suspender os recursos destinados ao fundo de proteção da floresta. Jesus Sérgio pede que o Banco da Amazônia seja o gestor do fundo, no lugar do BNDES, de forma a favorecer os estados da região Norte.

Mara Rocha lembra que no tempo do PT Acre bateu recorde de queimadas

A esquerda, que hoje tenta prejudicar o Presidente Bolsonaro, o chamando de destruidor da Amazônia, nada fez para acabar com as queimadas e não conseguiu promover a reforma agrária nos 14 anos que passou no comando do Brasil.

O PT administrou o Acre por 20 anos e foi o governo que mais devastou as florestas do Acre. O Ano de 2005, que tinha Jorge Viana como Governador do Acre e Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente, bateu o recorde na incidência de queimadas até os dias atuais.

Chega de hipocrisia e de tentar condenar produtores rurais que alimentam o país. A Câmara dos Deputados irá apoiar o Brasil e não aceitaremos interferência de quem quer que seja. A Amazônia é nossa, é do Brasil”.